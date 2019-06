Grondverschuiving onder asfalt spitsstrook A10

De spitsstrook op de snelweg A10-Zuid bij Amsterdam tussen de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel is donderdagochtend buiten gebruik door een grondverschuiving. Het zand is onder het asfalt van de spitsstrook richting Utrecht vandaan geslagen op een plaats waar eerder werkzaamheden plaatsvonden, meldt Rijkswaterstaat.

De A10-Zuid was de afgelopen weekeinden richting Utrecht afgesloten wegens werkzaamheden die nodig zijn voor de uitbreiding van station Amsterdam-Zuid. De locatie waar de grond nu is weggeslagen zou al worden gerepareerd, omdat was vastgesteld dat het een zwakke plek was, aldus Rijkswaterstaat. Mogelijk heeft het noodweer van afgelopen nacht een laatste zetje gegeven voor de verschuiving.

De herstelwerkzaamheden duren tot het begin van de middag. Daarna kan de spitsstrook weer open.