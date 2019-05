In een garagebox in Breda is zo’n 2000 kilo grondstof ontdekt voor de productie van synthetische drugs. De politie denkt dat het gaat om apaan of een vergelijkbare stof waarmee amfetamine (speed) geproduceerd wordt. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden.

Politie en brandweer gingen zaterdagmiddag naar de garagebox aan de Elsstraat in de wijk Tuinzigt vanwege een penetrante lucht. Omwonenden kregen het advies niet in de buurt te komen. Een gespecialiseerd bedrijf haalt de garagebox leeg.