‘Grondprijzen verlagen geen optie voor gemeenten’

Gemeenten kunnen de woningprijzen niet omlaag brengen door grond onder de marktprijs van de hand te doen. Dat geldt als staatssteun en dat mag niet volgens Europese regelgeving. Dat stelt het onderzoeksbureau Stec Groep op basis van onderzoek in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dit onderzoek gaat in op de prijzen die worden gerekend in de woningmarkt. In de Europese regels wordt wel een uitzondering gemaakt voor sociale woningbouw en maatschappelijke voorzieningen zonder winstoogmerk.

De onderzoekers verwachten dat de woningprijzen niet omlaag gaan als gemeenten minder vragen voor grond. „De extra winst zou bij een lage grondprijs gaan naar de ontwikkelaar, die de grond voor een lagere prijs van de gemeente heeft aangekocht”, aldus de VNG.

De VNG heeft dit onderzoek uit laten voeren omdat gemeenten in de media volgens de vereniging vaak de schuld krijgen van het lage aanbod van woningen en de hoge prijzen. „Zij zouden niet meewerken, projecten frustreren, te weinig bouwlocaties ter beschikking stellen of te hoge grondprijzen rekenen.” Aan dit laatste kunnen gemeenten volgens dit onderzoek dus weinig doen.