Grond in Verzet: we zijn nog geen stap verder

Anderhalve week geleden stonden er zesduizend bouwers, hoveniers en chauffeurs, met duizend machines op het Malieveld in Den Haag. Maar sindsdien is er niets gebeurd, constateert Grond in Verzet, organisator van de protesten.

„Met een groot gevoel van frustratie moeten wij constateren dat we sindsdien nog geen stap verder zijn”, schrijft Grond in Verzet zondag aan de premier en vier ministers én aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. „We hebben het zeer gewaardeerd dat bewindspersonen en Kamerleden die dag aanwezig waren, maar wat gebeurt nu concreet?”

De actiegroep stelt dat de nood aan de man is: de pijplijn van werk raakt bij de meeste aannemers en grondverzetters ‘razendsnel’ leeg. „Aannemers beginnen onder de kostprijs te werken, de woningbouw en infra en waterwerk lopen hopeloze achterstanden op, zand raakt op, binnenvaart en vrachtwagens hebben minder te vervoeren, waterwegen worden niet meer uitgebaggerd en nieuwe projecten zijn er nauwelijks.”

Grond in Verzet zegt dinsdag een ontmoeting te hebben met premier Mark Rutte en minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) om daar de brief persoonlijk toe te lichten. Dan willen de actievoerders het manifest ook overhandigen aan de fractievoorzitters.

De actie op het Malieveld is „zeer bewust publieksvriendelijk” gehouden, stelt Grond in Verzet. „Wij doen dan ook een dringend beroep op u om snel door te pakken en te voorkomen dat verdere acties überhaupt nodig zijn.”