Groep ontkent mishandeling ex-lid No Surrender

Zes verdachten, onder wie meerdere No Surrender-leden, ontkennen ten stelligste dat zij in november 2016 een geroyeerd lid van de motorclub hebben afgeperst, gegijzeld en mishandeld. Dat bleek in de rechtbank in Groningen, waar dinsdag een strafzaak tegen de groep is hervat.

Volgens het slachtoffer is hij in de nacht van 7 op 8 november 2016 mishandeld door de vijf mannen en een vrouw vanwege een financieel conflict binnen No Surrender. Hij moest van voormalig ‘World Captain’ Henk Kuipers een boete van 5000 euro betalen. De groep had gedreigd zijn vingers af te knippen en een tatoeage met een strijkijzer weg te branden. Hij werd na een rit in een busje gewond en halfnaakt achtergelaten in de buurt van een bos bij Glimmen. „Klopt niks van”, zei een van de verdachten dinsdag. De rest sloot zich daar bij aan. „Hier is sprake van een persoonsverwisseling”, merkte een ander op.

Na zijn ‘bad standing’ bleef de destijds 47-jarige man contact houden met Rianne H. (31) uit Eelde, de vrouwelijke verdachte. Hij zegt op 7 november ’s avonds bij haar thuis te zijn mishandeld. H. had het strijkijzer aangezet. Volgens de vrouw, die zegt geen lid van No Surrender te zijn, was het slachtoffer inderdaad in haar woning. Toen er plotseling mannen binnenkwamen, vluchtte ze naar eigen zeggen naar een slaapkamer. „Ik ben naar beneden gegaan toen iedereen weg was.”

De zaak kwam vorig jaar maart stil te liggen doordat de rechter vraagtekens plaatste bij de politieverhoren. Passages in transcripties zouden ontbreken of zijn aangepast en van sommige verhoren was geen verslag. Een aantal politiefunctionarissen is hierover gehoord. Voor de behandeling van de zaak zijn vijf dagen uitgetrokken.