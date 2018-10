Groep mishandelt mannen en hond in Breda

Een man die met zijn hond liep te wandelen in het Valkenbergpark in Breda, is vrijdagavond door een groep van zes tot tien jongens mishandeld. Hij werd uitgescholden en geslagen en zijn hond werd geschopt, volgens de politie zonder aanleiding.

Omstanders die de man wilden ontzetten, kregen er ook van langs. Een van hen, een vijftigjarige inwoner van Breda, werd zo hard geslagen dat hij bewusteloos raakte en naar het ziekenhuis moest.

Dankzij getuigen, camerabeelden en een politieman in zijn vrije tijd konden drie verdachten worden opgepakt: een jongen van zeventien uit Rotterdam, een van achttien uit Maassluis en een twintigjarige Bredanaar. Ze zijn vastgezet.