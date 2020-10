Groep diabetespatiënten krijgt kunstmatige alvleesklier

Honderd patiënten met diabetes type 1 mogen een „kunstmatige alvleesklier” gaan uitproberen. Fabrikant Inreda Diabetic en zorgverzekeraar Menzis stellen de uitvinding, een apparaat ter grootte van een fotocamera, beschikbaar aan patiënten uit het midden en oosten van het land die veel problemen hebben met het reguleren van hun bloedsuikerspiegel. Zij hoeven dat dankzij het apparaat niet meer zelf te doen.

De kunstmatige alvleesklier regelt 24 uur per dag de bloedsuikerspiegel. Het apparaat meet de glucosewaarden in het bloed en stelt die automatisch bij: is de waarde te hoog, dan krijgt de drager insuline toegediend. Bij een te lage waarde krijgt de patiënt een dosis glucagon, een hormoon dat het lichaam zelf ook gebruikt om de bloedsuikerspiegel te laten stijgen. Het apparaat is beter in staat de waarden stabiel te houden dan de patiënten zelf.

„De verwachting is dat de bloedglucosewaarden van mensen met diabetes hierdoor beter in balans zijn, hun behandeling en gezondheid verbeteren en ze meer vrijheid ervaren”, schrijven de betrokken organisaties, waaronder ook het Diabetes Fonds en ziekenhuis Rijnstate in Arnhem.

Een stabielere bloedsuikerspiegel kan ook het aantal ziekenhuisopnames verminderen. Mensen met diabetes kunnen ernstig ziek worden door een sterk verhoogde bloedsuikerspiegel (hyperglycemie) of een veel te lage bloedsuikerspiegel (hypoglycemie). De hoop is dan ook dat gebruik van de kunstmatige alvleesklier leidt tot minder complicaties en een betere kwaliteit van leven.

De nagebootste klier is zelflerend: met de gegevens die het verzamelt, stelt het zich steeds beter af op de patiënt die het bij zich draagt. Ter controle is wel nog af en toe een vingerprik nodig.

Bedenker Robin Koops, die zelf diabetes heeft, is hoopvol over het vervolg van zijn uitvinding. Als het project een succes wordt, komt het apparaat volgend jaar mogelijk beschikbaar voor meer patiënten. Daarmee komt volgens Koos „een droom uit” van veel mensen met diabetes. „Ons leven te verbeteren en onze vrijheid terug te krijgen. Die realiteit is nu erg dichtbij.”