Groep de Mos: Wij gaan door en komen terug

„Eén ding is zeker: wij gaan door en wij komen terug. Sterker en strijdbaarder dan ooit.” Dat heeft Arjen Dubbelaar, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, woensdag gezegd bij het begin van het spoeddebat. De twee wethouders van Dubbelaars partij, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, worden verdacht van corruptie. „Twee hardwerkende wethouders” en „twee onschuldige, fantastische mensen”, noemde Dubbelaar ze.

Dubbelaar herhaalde de reactie van zijn partij: „Het voelt als een politieke afrekening. Een aantal partijen is op de stoel van de rechter gaan zitten. In Nederland werkt het anders. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Zo werkt het in dit land.” Vanwege de zaak klapte woensdag het college. „Wij zijn teleurgesteld dat onze coalitiepartners de stekker uit het college hebben getrokken. Wij wilden verder met deze samenwerking.”