Groep boeren maakte metershoge stropop voor verjaardag koning

Een groep boeren uit Drenthe, Friesland, Overrijssel en Zuid-Holland maakte in april vlakbij landgoed De Horsten in Wassenaar een metershoge pop om de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren. „De koninklijke familie vond het heel leuk.”

Op het platteland komt het regelmatig voor dat er bij het bereiken van de 50-jarige leeftijd een Abraham of Sara van stro in de voortuin wordt neergezet. Het liefst zo groot mogelijk.

Koning Willem-Alexander verdient ook zo’n stropop voor zijn vijftigste verjaardag, bedacht een groep boeren tijdens een verjaardagsfeestje in april. „Het plan begon als een geintje, ook omdat het pas een paar dagen voor zijn verjaardag ter sprake kwam, maar ineens werd het serieus”, zegt boerin Eline Vedder uit Ruinerwold, tevens afdelingsvoorzitter Zuid-West Drenthe van de landbouwvereniging LTO Noord.

Rijksvoorlichtingsdienst

De dag erna zit ze de hele dag aan de telefoon om voor materiaal te zorgen. Via haar netwerk en sociale media regelt ze een aantal boeren uit Friesland en Twente die ook willen meehelpen aan de opbouw. „Ik heb nog geprobeerd om contact te leggen met de Rijksvoorlichtingsdienst om een plek te regelen waar we de pop neer zouden kunnen zetten, maar dat lukte niet omdat het veel te kort dag was.”

Via-via komt de boerin dan in contact met melkveehouder Marinus Jan Bos, die land heeft dat grenst aan het Wassenaarse landgoed De Horsten, waar de koninklijke familie woont. Hij vindt het een leuk plan en stelt zijn grond beschikbaar. Daarnaast levert hij de materialen voor de pop. „Dat was ideaal, want met een trekker vanuit Drenthe naar Wassenaar rijden, dat schiet niet op”, zegt Vedder.

Op de dag voor Koningsdag zet een groep van vijftien boeren de pop in elkaar. Er wordt goed nagedacht over de plek waar ze het gevaarte neerzetten, zodat de kans groot is dat de koninklijke familie het ziet. „We hebben gekozen voor een plek in een weiland waar ze regelmatig langsfietsen.”

Boeren voor Oranje

Het lijf van de koninklijke Abraham bestaat uit zo’n veertien met landbouwplastic ingepakte strobalen en het hoofd wordt gemaakt van een speciale roze ingepakte strobaal, om aandacht te vragen voor de borstkankerstichting Pink Ribbon. De boeren takelen met een verreiker de strobalen van 600 kilo bovenop elkaar, terwijl een andere groep de kroon en de sjerp van de pop fabriceert, ogen en een mond maakt van appels en een spandoek schildert waar met grote letters ”Boeren voor Oranje, #WA50” op staat. Naast de pop worden een aantal grote plastic koeien neergezet om het plaatje af te maken.

In totaal duurt het zo’n zes uur voordat de pop van zeven meter hoog staat. „Het leuke was dat niemand van de groep elkaar van te voren echt kende. Mooi om te zien dat je in korte tijd met een klein ploegje mensen iets leuks kunt neerzetten.”

De actie was niet alleen bedoeld als cadeau voor de verjaardag van koning Willem-Alexander, maar ook om de boerensector positief in het nieuws te brengen. „Er gebeurt veel in de sector momenteel en mensen vonden het leuk om iets positiefs te doen. ”Noaberschap”, het zorgen voor elkaar, past bij onze cultuur. De sector zit vol met enthousiaste mensen die van aanpakken weten. Dat wilden we laten zien.”

Op de fiets

En dat lukt, want de media schenken veel aandacht aan de actie en Hart van Nederland komt zelfs langs om de pop te filmen. Maar de grote vraag is natuurlijk: heeft de koning de pop gezien? „We hebben geen officiële reactie gekregen van de Rijksvoorlichtingsdienst”, zegt boer Bos van het land waar de pop op stond. „Jammer, want daar hoopte ik wel op. Maar ik ken een aantal mensen die werken op het landgoed, en van hen heb ik gehoord dat de familie de pop gezien heeft en het heel leuk vond.”

De boer is sowieso te spreken over zijn buren. „Ik vind het een leuk gezin. Ze zijn hier weleens geweest met lammetjesdag. Koningin Máxima komt ook gewoon op de fiets haar kinderen van school ophalen. Dat zag je Beatrix en Juliana niet doen.”

Neerstortgevaar

De bedoeling was dat de stropop nog een paar dagen in Wassenaar bleef staan. Helaas hield hij het niet zo lang vol. De volgende dag werd hij alweer naar beneden gehaald. Boer Bos: „Door het enorme gewicht van het geheel gingen de onderste strobalen vervormen en de pop begon achterover te hangen. Wegens instortingsgevaar hebben we het geheel gesloopt. Veiligheid staat natuurlijk altijd voorop. Gelukkig hebben we de foto’s nog. En de strobalen zijn gewoon weer gebruikt voor de koeien.”

