Groep belaagt agenten in Den Helder

Twee agenten in Den Helder zijn zaterdagochtend gewond geraakt toen ze bij een arrestatie belaagd werden door een groep van meer dan tien mannen.

De agenten wilden in de Koningdwarsstraat een 24-jarige man aanhouden wegens belediging toen de groep zich ermee ging bemoeien. Een van de agenten werd in het gezicht geslagen en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. De andere agent raakte licht gewond aan zijn been. De twee agenten moesten door collega’s worden ontzet.

Naast de 24-jarige is ook een 21-jarige man aangehouden. De twee verdachten zitten nog vast. Bij de aanhouding is pepperspray gebruikt.