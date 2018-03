GroenLinks zegt samenwerking Nida op

GroenLinks Rotterdam zegt de eerder aangegane samenwerking met Nida op. Onder de noemer Links verbond wilden GroenLinks, PvdA en SP in Rotterdam in zee met Nida, een partij met een islamitische signatuur.

„In tegenstelling tot wat we hebben afgesproken neemt Nida onvoldoende afstand van de verwerpelijke tweet uit 2014. Ik heb geen vertrouwen meer in de opstelling van NIDA. Daarmee is wat mij betreft geen plaats meer voor Nida in ons verbond”, twittert de Rotterdamse lijsttrekker Judtih Bokhove voor GroenLinks.

Ze twitterde dit nadat eerder op de middag een woordvoerster van Nida zei dat het Links Verbond doorgaat na een spoedoverleg over de omstreden tweet.