GroenLinks-wethouder Diemen opgepakt

AMSTERDAM(ANP) - GroenLinks-wethouder Jorrit Nuijens in Diemen is donderdagavond opgepakt voor het Amsterdamse stadhuis, de Stopera aan het Waterlooplein. Waarvoor de wethouder is opgepakt, kan een woordvoerster van de gemeente Diemen nog niet vertellen, maar ze bevestigt de aanhouding van Nuijens. De Telegraaf toont beelden waarop te zien is dat de wethouder hevig discussieert met agenten en mee moet naar het bureau.

De burgemeester van Diemen wil nog niet reageren op de kwestie. Hij wil eerst op een rijtje hebben wat er precies is gebeurd, stelt de woordvoerster.

Volgens De Telegraaf kwam de politie af op een melding dat er sprake zou zijn van een overlastgevend persoon bij een naastgelegen café. De ober die Nuijens probeerde te kalmeren zegt tegen deze krant: „Ik heb hem nog een glaasje water gegeven, maar dat ging ’m niet meer worden. Hij ging heel hard schreeuwen. Hij ging tekeer als een idioot.” Volgens de ober gaf Nuijens aan buiten een joint te gaan roken, schrijft de krant.

Nuijens is vorig jaar overgestapt naar het wethouderschap van Diemen vanuit de Amsterdamse gemeenteraad.

Volgens een woordvoerster van het landelijk partijbureau van GroenLinks is het nu nog te vroeg is om iets over de zaak te kunnen zeggen. De politie noemt geen naam maar meldt dat een 39-jarige man uit Amsterdam op het Waterlooplein is aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. „Tijdens zijn aanhouding verzette hij zich hevig”, stelt de politie. Op het politiebureau heeft hij een agent in het gezicht gespuugd.