GroenLinks voorlopig 10 zetels in Amsterdam

GroenLinks staat in Amsterdam vooralsnog op 10 zetels, met 69 procent van de stemmen geteld. Daarmee lijkt de partij verreweg de grootste te gaan worden in de hoofdstad. GroenLinks was afgelopen periode nog goed voor 6 zetels.

Volgens de tussenstand halveert de PvdA van 10 naar 5 zetels. D66 moet het tot nu toe doen met 8 zetels, tegen 14 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK staan voorlopig elk op 3 plekken in de raad. Ook de Partij voor de Dieren doet het goed, met 3 zetels tegen 1 de vorige keer.

De gemeente Amsterdam is gestopt met tellen en gaat hier donderdag overdag mee verder. Voor Bij1, de partij van Sylvana Simons, gaat het er dan nog om hangen. Volgens de tussenstand heeft de partij nog niet genoeg stemmen om in de raad te komen. In de exitpoll van Ipsos/NOS op woensdagavond kwam Bij1 nog wel op 1 zetel uit.

Ook de Piratenpartij, ChristenUnie, 50Plus en de SGP met vrouwelijke lijsttrekker Paula Schot lijken de gemeenteraad niet te gaan halen. In Amsterdam deden relatief heel veel partijen mee. Veel daarvan hebben zoals het er nu uitziet niet voldoende stemmen binnengehaald.

De VVD heeft haar positie wel kunnen handhaven. De partij staat net als vorige keer op 6 zetels. SP gaat van 6 naar 4 zetels en CDA verdubbelde van 1 naar 2 plekken. De kleinste partij in de nieuwe Amsterdamse raad is voorlopig de Partij van de Ouderen, die goed is voor 1 zetel.