GroenLinks is in Utrecht veruit de grootste partij geworden. De partij haalde 27,8 procent van de stemmen. Dat is bijna twee keer zoveel als de nummer twee D66, dat genoegen moest nemen met 14,5 procent van de stemmen.

Forum voor Democratie, dat op veel plaatsen de sterkste bleek, haalde in Utrecht 6,8 procent van de stemmen, goed voor een zesde plaats.