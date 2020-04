GroenLinks,SP en PvdA willen huren bevriezen

GroenLinks, SP en PvdA willen de huren bevriezen om te voorkomen dat mensen door de gevolgen van de coronacrisis in de problemen komen. De linkse oppositie vindt de spoedwet van het kabinet om huurders te beschermen onvoldoende.

De huren in de sociale sector kunnen per 1 juli maximaal 6,6 procent stijgen. Dat vinden de drie partijen veel te hoog in deze onzekere economische tijden waarbij veel mensen hun inkomsten zien verdwijnen. In de vrije sector geldt geen maximum huurverhoging.

Verder vindt het trio de maatregelen van het kabinet om huisuitzettingen te voorkomen niet ver genoeg gaan. Als een verhuurder wil verbouwen kan een huurder volgens de oppositiepartijen alsnog het huis worden uitgezet.

Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft vorige maand met verhuurders en brancheorganisaties afgesproken om tijdens de coronacrisis geen mensen uit hun huis te zetten. Voor huurders die toch in de problemen komen, wordt met maatwerk geprobeerd tot een oplossing te komen.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag het pakket maatregelen van Van Veldhoven.