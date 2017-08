GroenLinks: schrappen documentaire jammer

GroenLinks vindt het jammer dat BNNVARA de documentaire over partijleider Jesse Klaver toch niet wil uitzenden. De partij noemt het besluit „opmerkelijk”, omdat de omroep „zelf opdracht heeft gegeven voor het maken van deze documentaire”.

De film, van de hand van een voormalige campagnemedewerker van Klaver, zou volgende week maandag worden uitgezonden. Maar BNNVARA zwichtte voor de kritiek dat zij met ‘Jesse’ de schijn van partijdigheid wekte en besloot de documentaire te schrappen.

„Het is jammer voor iedereen die nieuwsgierig is geworden en graag de film had willen zien”, aldus GroenLinks.

Onder meer de PVV en Forum voor Democratie hekelden het voornemen van BNNVARA om ‘Jesse’ uit te zenden. FVD vroeg zich onder meer af hoeveel GroenLinks had bijgedragen aan de totstandkoming van de documentaire en of de partij daarmee niet invloed kocht op het eindresultaat.

PVV-Kamerlid Martin Bosma is tevreden over de beslissing van de omroep om van uitzending af te zien. Hij noemt het wel „kenmerkend voor de ondraaglijke linksheid van de NPO dat ze dit ooit van plan waren”. Op Twitter vraagt hij zich bovendien af of er nog excuses van de publieke omroep volgen. FVD-voorman Thierry Baudet wil vooral weten ,of „het betaalde belastinggeld ook wordt teruggestort”.

Of de voorpremière van volgende week zondagavond in een Utrechtse bioscoop wel doorgaat is nog onduidelijk.