GroenLinks-Kamerlid geeft ‘dubbelrol’ op

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks staakt haar betrokkenheid bij een bedrijfje dat een app heeft ontwikkeld die smartphonegebruik achter het stuur onmogelijk maakt. De politica strijdt ook in de Tweede Kamer tegen het telefoongebruik door automobilisten. Die vermeende dubbelrol riep vragen op.

De Telegraaf berichtte donderdag dat Van Tongeren advies heeft gegeven aan de start-up SafeDrivePod International. Daar stopt Van Tongeren nu mee.

„Ik zet me al jaren in om het aantal verkeersdoden en -gewonden terug te brengen. Daarom heb ik een start-up die deze missie deelt advies gegeven. Inmiddels heb ik besloten om per direct mijn betrokkenheid bij deze start-up te staken omdat ik op geen enkele wijze onduidelijkheid wil laten ontstaan over mijn onafhankelijkheid als Kamerlid”, aldus Van Tongeren.