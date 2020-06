GroenLinks in Rotterdam wil coronatesten kindvriendelijker

De testen die nu worden gedaan om te kijken of je corona hebt, worden door veel kinderen en angstige mensen als intimiderend ervaren. Dat stelt de afdeling van GroenLinks in Rotterdam. De partij wil dat de zogenoemde teststraten in hun stad vriendelijker worden ingericht zodat de kans op een traumatische ervaring kleiner is.

„GroenLinks wil graag dat iedereen zich laat testen als het nodig is, om verspreiding van het virus tegen te gaan. Als mensen hier bang voor zijn, kan het zijn dat zij zich niet laten testen. Het is goed om extra aandacht te geven aan kinderen en mensen die wat angstiger zijn, om onnodige stress en nare ervaringen te voorkomen”, zegt Lies Roest, fractievoorzitter van GroenLinks in Rotterdam.

Een mogelijkheid om de situatie beter te maken is, volgens GroenLinks, om op bepaalde momenten meer tijd per patiënt in te plannen zodat er meer persoonlijke aandacht is en angst voorkomen kan worden.