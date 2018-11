GroenLinks grote winnaar in Groningen

GroenLinks is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen, Haren en Ten Boer. De partij krijgt elf zetels in de nieuwe gemeenteraad. Per 1 januari gaan Haren en Ten Boer op in de gemeente Groningen.

De op een na grootste partij is de PvdA met zes zetels, erna volgen D66 (vijf zetels) en de SP (eveneens vijf). Voor D66 was het een avond van verlies, omdat de partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in zowel Groningen als Haren nog de grootste werd. De VVD bleef staan op vier zetels, CDA leverde ten opzichte van 2014 één zetel in en kwam op twee. CU staat op drie. Partij voor de Dieren ging van één naar drie zetels.

In Groningen waren 45 zetels te verdelen. De opkomst was 44,1 procent, veel lager dan vier jaar geleden in Groningen (54,5 procent), in Haren (75,5 procent) en Ten Boer (64,4 procent).

„Dit is ongelooflijk, deze uitslag hadden we niet kunnen bedenken”, reageerde GroenLinks-lijsttrekker Glimina Chakor bij de regionale omroep RTV Noord. „We hebben het dicht bij onszelf gehouden, ons eigen verhaal verteld en natuurlijk speelt het landelijke sentiment ook mee. De keizers verwachten van ons verduurzaming, eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen.”

D66-voorman Paul de Rook gaf toe dat de uitslag voor hen tegenvalt. De partij werd vier jaar geleden in de stad de grootste met negen zetels. „We wisten dat het moeilijk zou worden om de gigantische uitslag van vier jaar geleden te evenaren. Als dit het is, gaan we hiermee aan de slag.”