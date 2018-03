GroenLinks is in Arnhem met zeven zetels de grootste partij in de gemeenteraad geworden. In vergelijking met de vorige verkiezingen won de partij drie zetels.

D66 en SP leverden in. Beide partijen hadden acht zetels. Daarvan raakt de SP er vijf kwijt. D66 verliest twee zetels.

De PVV haalde twee zetels. De Nederlandse Volks-Unie en de Gelderse Centrumdemocraten kregen niet genoeg stemmen voor een zetel.