GroenLinks grootste bij Scholierenverkiezingen

GroenLinks is de populairste partij onder scholieren van het voortgezet onderwijs en studenten van het mbo bij de Europese Parlementsverkiezingen. De partij kreeg 19,5 procent van de stemmen tijdens de Scholierenverkiezingen die afgelopen dagen zijn gehouden, meldt organisator ProDemos.

Een van de grote verliezers is de PVV, met 7,6 procent van de stemmen. De partij was bij de vorige Europese Parlementsverkiezingen, in 2014, nog de grootste onder de scholieren met bijna 15 procent van de stemmen.

De top drie wordt gecomplementeerd door de VVD (bijna 16 procent) en D66 (13 procent). Net boven de PVV eindigt Forum voor Democratie op de vierde plaats, dat 17 stemmen meer kreeg.

In totaal stemden 6207 jongeren in het voortgezet onderwijs en het mbo, verspreid door heel Nederland. Dat zijn er ongeveer evenveel als in 2014.