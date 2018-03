GroenLinks fors groter in Hilversum

In Hilversum zijn D66 en Hart voor Hilversum als grootste partijen uit de bus gekomen. GroenLinks blijkt evenwel de grootste winnaar in de Noord-Hollandse plaats. Het gaat om de eerste grote gemeente waarvan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

D66 en Hart voor Hilversum moeten het elk doen met 8 zetels. D66 was hiervoor nog goed voor 9 zetels in de raad, Hart voor Hilversum had er afgelopen periode 6. GroenLinks gaat van 2 naar 5 zetels. CDA had er 3 en dat worden er nu 4. De VVD is in deze gemeente op 6 zetels blijven staan.

SP, PvdA en ChristenUnie moeten zetels inleveren. SP krijgt er nu 2, dat waren er 4. PvdA gaat van 3 naar 2 en ChristenUnie moet het nu doen met 1 zetel, eentje minder dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Hilversum.

Verder gaat er nog 1 zetel naar Leefbaar Hilversum. De vorige keer haalde de lokale partij Hilversum 1 ook nog een zetel, maar die heeft dit keer niet voldoende stemmen gekregen om in de raad te komen. De opkomst in Hilversum bedroeg 55,6 procent.