GroenLinks: dit is een historische uitslag

„Een ongelofelijke uitslag voor GroenLinks in Amsterdam. Echt historisch.” Eerste Kamerlid Marijke Vos reageert woensdag opgetogen op de exitpoll van Ipsos/NOS waaruit blijkt dat GroenLinks veruit de grootste partij wordt in Amsterdam.

„We hoopten op negen zetels, maar elf is gewoon historisch”, aldus Vos. GroenLinks heeft nu zes zetels in de gemeenteraad. Wat betreft senator Vos gaat Amsterdam hierdoor veranderen. „De stad is bijvoorbeeld veel te veel overgeleverd aan de markt. Hopelijk kunnen we daar echt verandering bewerkstelligen.”