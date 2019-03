GroenLinks is de grootste partij geworden in Zwolle, met 16,5 procent van de stemmen. Dat is meer dan twee keer zo veel als vier jaar geleden. ChristenUnie, al jaren de grootste partij in de Overijsselse hoofdstad, verloor terrein en werd tweede, voor VVD en PvdA.

Forum voor Democratie kreeg in Zwolle 9,1 procent van de stemmen.