GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie eens over coalitieprogramma Wageningen

GroenLinks, D66, de PvdA en de ChristenUnie hebben zaterdag het programma voor de nieuwe coalitie vastgesteld. Daarin zijn afspraken gemaakt over financiën en negen thema’s waarvan de vier partijen denken dat ze met deze coalitie een doorbraak kunnen bewerkstelligen, zoals zorg en welzijn, klimaatneutraliteit en duurzame mobiliteit.

Onderwerpen die niet aan bod komen in het programma, worden aan de gemeenteraad overgelaten. Naast de zittende wethouders Lara de Brito (GroenLinks) en Dennis Gudden (D66) worden Peter de Haan (ChristenUnie) en Anne Janssen (PvdA) aan de gemeenteraad voorgedragen als wethouder. De Haan is sinds 2012 raadslid. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad maandag het coalitieakkoord bespreekt en dan ook de wethouders benoemt.