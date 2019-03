Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks is blij met het resultaat van haar partij in Zuid-Holland. GroenLinks gaat daar volgens een exitpoll in opdracht van de NOS van drie naar vijf Statenzetels. „Wij kunnen erg tevreden zijn,” aldus de vicefractievoorzitter. Buitenweg hield zich wel op de vlakte. „De avond is nog jong. We hebben nog heel veel provincies niet gezien.”