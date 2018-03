GroenLinks A’dam: zo snel mogelijk aan de slag

Nu het ernaar uitziet dat GroenLinks in Amsterdam de grootste partij wordt, wil lijsttrekker Rutger Groot Wassink vaart maken met het vormen van een nieuwe coalitie. „We willen zo snel mogelijk aan de slag”, zei hij donderdagochtend na een kort nachtje. „We nodigen alle partijen uit om te gaan praten met onze informateur.”

Die informateur is partijgenoot en voormalig wethouder van de hoofdstad Maarten van Poelgeest. „Wat mij betreft gaat hij vandaag beginnen”, aldus Groot Wassink. „Ik ga zelf ook met hem in gesprek over waar onze voorkeuren liggen en wat de grootste uitdagingen worden voor de stad. Hij is zeer kundig en kent de stad goed.” Hoewel GroenLinks eerder aangaf dat besturen met Forum voor Democratie is uitgesloten, mag de partij wel komen praten met de informateur, aldus Groot Wassink.

De lijsttrekker sprak eerder al zijn voorkeur uit voor een linkse coalitie. „Het zal niemand verbazen dat we eerst naar links kijken. Maar uiteindelijk moeten we voor een meerderheid wel uitkomen op 23 of 24 zetels.”

GroenLinks staat vooralsnog op tien zetels, op basis van 69 procent van de getelde stemmen. Als de tussenstand niet verandert, bestaat de Amsterdamse gemeenteraad straks uit twaalf partijen. Dat is een record. „Het zal een wat breder beeld zijn in de raad. Maar wij zullen ervoor zorgen dat er een stabiel stadsbestuur komt”, verzekerde Groot Wassink.