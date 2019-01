Groene vlag wappert overal in de Achterhoek

Waarom hebben de Friezen wel een vlag maar de Achterhoekers niet? De Feestfabriek in Hengelo (Gld.) schreef vorig jaar een prijsvraag uit waaraan iedere Achterhoeker kon meedoen. Het resultaat: een eigen vlag waar de hele streek trots op is.

Bij de onthulling tijdens de Zwarte Cross in juli 2018 had Achterhoeker Stefan Groothuis (37) nog niet verwacht dat de vlag zo populair zou worden.

De oud-schaatser was vanaf het eerste moment betrokken bij het initiatief van de Feestfabriek en ziet dat de nieuwe vlag in zijn geboortestreek steeds vaker wappert.

Waarom een vlag voor de Achterhoek?

„Er was hier nog geen vlag die de trots en de identiteit van de Achterhoekers symbolisch weergeeft. In 2011 werd er al eens een poging gedaan om een vlag te maken, maar die sloeg niet aan.

De meeste vlaggen die je vandaag de dag ziet zijn al honderden jaren oud. Het leek ons een mooie uitdaging om te kijken of we in de moderne tijd een nieuwe vlag zouden konden introduceren.

We wilden dat de inwoners ideeën zouden insturen, zodat het echt hun vlag zou zijn.”

Welke symbolen zijn er gebruikt?

„Het ontwerp is van Paul Heutinck uit Winterswijk. Hij gebruikte verschillende groene vlakken met een kruis in het midden. De vlakken symboliseren het coulisselandschap, dat typerend is voor de Achterhoek.

Het kruis staat voor de zandwegen die hier door het landschap kronkelen. Als je goed kijkt, zie ook je dat het kruis niet kaarsrecht is maar een beetje krom loopt. Die wegen komen in het midden samen. Dat staat voor de verbinding van de mensen.”

Waarmee onderscheiden Achterhoekers zich van andere Nederlanders?

„Iedereen is natuurlijk gelijk. Maar als ik iets moet noemen, dan is dat de zogenaamde noaberschap. Mensen doen hier echt nog veel samen. Ze zetten zich in voor verenigingen en organiseren buurtfeesten.

Dat zie je tegenwoordig niet overal meer in Nederland. Daarnaast zijn we ontzettend trots op ons landschap.”

Hoe slaat het initiatief in de streek aan?

„De vlag is direct na de onthulling op de Zwarte Cross goed ontvangen, maar ook daarna is de verkoop goed blijven doorgaan.

Ik zie dat steeds meer mensen de vlag aanschaffen en zelf ook leuke dingen mee verzinnen om ermee te doen. We hebben foto’s gekregen van mensen die hem hebben meegenomen naar plekken over de hele wereld. In Peru, Japan en Kenia is hij al geweest.

Als je gewoon hier rondrijdt, zie je hem ook veel. Bij tien van de elf Achterhoekse gemeenten wappert hij inmiddels bij het gemeentehuis.”

