„Groen kabinet schuift keuzes voor zich uit”

„Mooi dat het goed gaat met de economie. Maar intussen is de uitstoot van CO2 sinds 1990 niet gedaald. Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit blijft de belangrijke keuzes voor zich uitschuiven”.

Zo reageert Greenpeace op de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd.

Volgens de milieuorganisatie steekt de 300 miljoen voor nieuw klimaatbeleid schril af bij de miljarden die de afschaffing van de dividendbelasting oplevert aan bedrijven. „In plaats van investeren in cadeautjes aan het bedrijfsleven, had beter gekozen kunnen worden in investeringen in een gezonde toekomst van onze planeet”, aldus Greenpeace.

Milieudefensie constateert dat het kabinet heldere klimaatambities heeft. „De omschakeling naar een CO2-vrije economie komt in zicht door het vooropstellen van betaalbaarheid voor ieder huishouden en het principe dat de vervuiler betaalt, bijvoorbeeld via de CO2-minimumprijs en de kilometerheffing voor vrachtverkeer.”