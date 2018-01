Groeiende groep Syriërs wil terug naar huis

Steeds meer Syriërs die zich als vluchteling in Nederland hebben gevestigd, willen terug naar huis. De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die migranten begeleidt bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, krijgt sinds een halfjaar wekelijks zo’n tien telefoontjes met vragen hierover, meldt de Volkskrant.

De vragen komen zowel van Syriërs die nog in de asielprocedure zitten als van Syriërs die al een verblijfsvergunning hebben. „Ze kunnen niet aarden in Nederland of willen voorkomen dat ze terug moeten naar het land waar ze het eerst asiel hebben aangevraagd”, zegt Pieter Maas, manager bij de IOM. „Dan gaan ze liever direct terug naar Syrië, of naar een ander land in de regio waar nog familie zit.”

De IOM geeft geen gehoor aan de terugkeerwens van de Syriërs. Daarvoor is de veiligheidssituatie te onstabiel. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn in 2017 twintig Syriërs vanuit Nederland teruggekeerd naar hun vaderland.