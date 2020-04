Groeiend verzet tegen sloop woonhuis Etty Hillesum

In Amsterdam is een brede beweging op gang gekomen om de sloop te voorkomen van het huis van Etty Hillesum. In het pand Gabriël Metsustraat 6, vlakbij het Rijksmuseum, schreef de joodse twintiger Hillesum in 1941 en 1942 haar indringende dagboek. Het werd, 38 jaar nadat ze was vermoord in Auschwitz, gepubliceerd onder de titel Het verstoorde leven.

De huidige eigenaar wil de panden Gabriël Metsustraat 2, 4 en 6 afbreken en er appartementen neerzetten. Er loopt een aanvraag voor een bouwvergunning.

Om dat alles te voorkomen is het stadsdeel Zuid een spoedprocedure gestart om de drie panden aan te wijzen als gemeentelijk monument. En omwonenden vragen via een petitie de minister van OCW de huizen te bestempelen als rijksmonument.

Ook in de Amsterdamse gemeenteraad groeit het verzet tegen het afbreken van de panden. Onder meer oppositiepartij CDA en coalitiegenoten SP en D66 willen opheldering over de voorgenomen sloop. Zij vinden het van groot belang dat het huis waar Hillesum schreef over de verschrikkingen van de oorlog en de jodenvervolging, bewaard blijft.