Groei luchthaven Rotterdam moet langs raad

Als Rotterdam The Hague Airport in de toekomst uitbreidingen wil doen aan zijn terminal, mag de luchthaven dat niet doen zonder de toestemming van de Rotterdamse gemeenteraad. Dit is het gevolg van een uitspraak op woensdag van de Raad van State.

Momenteel is het vliegveld bezig met uitbreidingen aan de terminal om de huidige ongeveer 2 miljoen passagiers per jaar te faciliteren. Zo is er een nieuwe bagagehal gebouwd en wordt er een grote serre gebouwd aan de vertrekkant van de terminal.

In de toekomst echter wil de luchthaven nog verder groeien. Een verzoek hiervoor wordt dit jaar nog gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gaat wat de luchthaven wel en niet mag vastleggen in het zogenoemde Luchthavenbesluit.

Als daarvoor het groene licht komt, wil de luchthaven zo nodig nog meer uitbreidingen doen aan de terminal. Maar het huidige bestemmingsplan van de gemeente Rotterdam biedt daarvoor standaard geen ruimte. Een verzoek van de luchthaven om daar wel ruimte voor te maken, werd echter door de Raad van State afgewezen.

„Erg jammer”, aldus een woordvoerder van de luchthaven. „Dit komt erop neer dat toekomstige groei in de toekomst altijd voorgelegd zal moeten worden aan de gemeenteraad.”

Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt tevreden te zijn met de uitspraak van de Raad van State.