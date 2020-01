Groei donaties via QR-code aan collectanten

Het aantal mensen dat in 2019 een donatie via een QR-code deed, is volgens Stichting Collecteplan in 2019 verdrievoudigd ten opzicht van 2018.

Hoewel de collecte nog steeds de meest populaire manier van geven aan een goed doel is, merken collectanten steeds vaker dat er minder contant geld in huis is, waardoor er niets gegeven kan worden.

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven geven, biedt een groot aantal collecterende goede doelen sinds 2018 de QR-code aan als betaalmethode.

In 2018 hebben ruim 40.000 mensen via een QR-code een donatie gedaan. In 2019 waren dat er bijna 126.000. In dat jaar werd de QR-code door bijna alle 25 collecterende goede doelen ingezet.