Grindmolens langer in Zuid-Limburg

Het Consortium Grensmaas wil drie jaar langer grind winnen in Limburg. Anders dreigt een miljoenenstrop.

Door de bouwcrisis is er minder grind verkocht dan verwacht. Met de opbrengst van dat grind moet het consortium de Maas in het zogenoemde project Grensmaas beveiligen tegen overstromingen. Die beveiliging is achter de rug, maar de kosten rijzen de pan uit door de crisis in de bouw.

De einddatum van de ontgrindingen in Zuid-Limburg was voorzien per 31 december 2024. Het Consortium vraagt de provincie nu om drie jaar extra.

„Consortium Grensmaas heeft die extra tijd nodig om de grote achterstand in de grindproductie, veroorzaakt in de crisisjaren 2010-2016, in te halen”, aldus een woordvoerder van het Consortium vrijdag. „Zonder verlenging van de uitvoering levert het project Grensmaas het consortium alsnog een strop van tientallen miljoenen euro op.”

„Consortium Grensmaas is dan immers gedwongen een deel van de afgesproken 54 miljoen ton grind niet af te graven. De achterstand in de productie is door het naijleffect van de crisis opgelopen tot circa 7 miljoen ton grind.”

Door de crisis kelderde de afzet van grind met 30 procent en kwam de uitvoering van het project Grensmaas in de rode cijfers. In 2011 kreeg het consortium om die reden al een jaar extra, maar dat blijkt niet genoeg. Want hoewel er sprake is van hoogconjunctuur, trekken veel bouwprojecten en infrastructurele werken niet aan, aldus het consortium.

De provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen zijn nu aan zet. Bewoners van het dorpje Schipperskerk, waar de extra ontgrindingen moeten plaatsvinden, zijn al geïnformeerd en staan positief tegenover de plannen, aldus de woordvoerder.