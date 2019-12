‘Grimmige sfeer’ op Frans deel Sint-Maarten

De sfeer op het Franse gedeelte van Sint-Maarten is al enkele dagen grimmig. In Saint-Martin zijn in de afgelopen dagen in de straten van St James, French Quarter en Grand Case auto’s en autobanden in de brand gestoken tijdens protesten. Op straat is veel politie te zien. Kinderen gaan al enkele dagen niet naar school.

Bewoners van het Franse deel plaatsen video’s op sociale media van jongeren met bedekte gezichten die in groepjes op straat lopen. Ook zijn er beelden van jongeren die met projectielen gooien.

Op het Franse deel van Sint-Maarten zijn er al enkele dagen demonstraties aan de gang en meerdere wegen zijn geblokkeerd. Zaterdag werd bekend dat de regering van het Nederlandse deel van Sint-Maarten extra politie inzet bij de grensovergangen met het Franse deel.

Toeristen wordt geadviseerd het Franse gedeelte te verlaten. De regering van Sint-Maarten is zaterdag tijdens een noodvergadering bijeengekomen. Minister-president Silveria Jacobs verklaarde zich solidair met de bewoners van het Franse gedeelte. „We bidden dat door dialoog de huidige situatie zal worden opgelost.” Ze noemde het „een prioriteit dat niemand gewond raakt”.

Inwoners van het Franse deel van Sint-Maarten vinden dat de Franse regering zich te veel bemoeit met de wederopbouw van het eiland na orkaan Irma, die twee jaar geleden grote verwoestingen aanrichtte. Parijs kwam deze week bovendien met strengere regels, zonder de bevolking daarbij te betrekken. Daarop braken de rellen uit, melden lokale media.