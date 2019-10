Het boerenprotest heeft maandagmiddag in Groningen een grimmige sfeer gekregen. Bij het provinciehuis in Groningen staan veel tractoren en boeren dreigden de deur eruit te rijden. Vlak voor die deur staat een tractor met een stootblok.

Omdat de politie heeft beloofd de ME niet in te zetten, blijven de boeren vooralsnog rustig. „Maar we blijven net zolang totdat de regels van tafel zijn”, aldus boerenvoorman Ate Kuipers. De boeren draaien harde muziek en gooien eieren naar het provinciehuis.