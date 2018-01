„Griffiekosten incassozaken moeten omlaag”

De kosten voor eenvoudige incassozaken moeten omlaag. Zo kan de toegang tot de onafhankelijke rechter worden gegarandeerd. Dat stelt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Omdat de griffierechten voor reguliere rechtspraak hoog zijn, een procedure bij de kantonrechter kan al oplopen tot bijna 500 euro, leggen bijvoorbeeld energiebedrijven en zorgverzekeraars steeds vaker incassozaken voor aan een goedkopere commerciële virtuele rechtbank, zoals e-Court. Volgens Bakker is het onduidelijk of daarbij de belangen van de klanten met een betalingsachterstand voldoende zijn gewaarborgd.

Bakker reageert hiermee op onderzoek van journalistiek platform Investico in opdracht van Nieuwsuur en De Groene Amsterdammer. Zij hadden het platform gevraagd uit te zoeken hoe e-Court werkt. Daaruit blijkt nu dat deze virtuele rechtbank niet transparant is. Zo worden vonnissen niet gepubliceerd en is het onbekend wie de rechters zijn.