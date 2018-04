„Griepverzuim kost Nederland 1,3 miljard euro”

Het ziekteverzuim als gevolg van de griepepidemie die ons al maanden teistert heeft Nederland 1,3 miljard euro gekost. Dat is ruim twee keer zoveel als het voorgaande jaar, meldt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet, op basis van zijn ziektecijfers.

Volgens de organisatie is het aantal mensen dat zich ziek heeft gemeld twee keer zo hoog als gemiddeld. Groningen spant de kroon met 3,5 maal zoveel griepverzuim, maar ook in Zeeland zaten veel patiënten snotterend thuis. In Flevoland waren volgens Acture juist opvallend weinig extra griepmeldingen.

Volgens de organisatie melden mannen zich vaker ziek dan vrouwen. „Vrouwen verzuimen 84 procent meer dan normaal door griep, mannen 116 procent.”