„Griepprik geen verplichting voor leraar”

Leraren kunnen niet worden verplicht een griepprik te nemen. „Dat bepaalt de leraar zelf, een werkgever heeft hier niets over te zeggen”, stelt CNV Onderwijs. De vakbond reageert daarmee op viroloog en influenza-expert Ab Osterhaus, die het verstandig zou vinden als alle leerkrachten zich vanaf volgend jaar laten inenten tegen de griep.

Maar volgens CNV worden de problemen met „het uitdelen van griepprikken” niet opgelost. „Het stijgende lerarentekort moet structureel aangepakt worden.” Door de griepgolf, die Nederland al bijna twee maanden in zijn greep houdt, zitten veel leraren ziek thuis. Doordat er vaak geen vervangende leerkrachten zijn, moeten klassen naar huis worden gestuurd.

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs, ziet wel iets in het pleidooi van Osterhaus. De griepprik moet dan echter wel gratis aangeboden worden. „Maar een leerkracht moet zelf de keuze kunnen maken of hij hier al dan niet gebruik van maakt. Het is een grondrecht dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt”, aldus de werkgeversorganisatie.