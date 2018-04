Griepgolf heerst twee keer zolang als normaal

Het leek er even op dat de griepepidemie in Nederland bijna voorbij was, maar het aantal patiënten met griepachtige verschijnselen is afgelopen week toch weer licht toegenomen. Daarmee duurt de griepepidemie nu al achttien weken, twee keer zolang als een gemiddelde griepgolf.

Afgelopen week meldden zich 55 op de 100.000 inwoners met griepklachten bij de huisarts, maakte gezondheidsinstituut NIVEL bekend. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. „Het einde van de epidemie zit eraan te komen, maar we zijn er nog niet”, zegt Gé Donker, huisarts en epidemioloog bij het NIVEL.

Een week eerder kwam het aantal ziektegevallen voor het eerst sinds zeventien weken nipt onder de epidemische grens van 51 op de 100.000 mensen. De epidemie is echter pas formeel ten einde als ze twee achtereenvolgende weken beneden die grens is gebleven.

Gemiddeld duurt een griepepidemie in Nederland ongeveer negen weken. De langste griepepidemie was die in de winter van 2014/2015, die 21 weken woedde.

Huisartsen zagen dit seizoen vooral veel jonge kinderen en ouderen met griepachtige verschijnselen. Daarbij waren er dit jaar veel meer 65-plussers met longontsteking.

NIVEL baseert zich op cijfers van 42 huisartsenpraktijken door het land. De totale omvang van de epidemie is niet bekend, doordat lang niet iedereen zich met griep bij de dokter meldt.