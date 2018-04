Griepepidemie verliest terrein

Het lijkt er een beetje op dat de griepepidemie eindelijk haar einde nadert. Het aantal ziektegevallen staat voor het eerst sinds zeventien weken - nipt - onder de epidemische grens van 51 op de 100.000 mensen, aldus het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. De epidemie is echter pas formeel ten einde als ze twee achtereenvolgende weken beneden die grens is gebleven en de situatie kan volgens het NIVEL ook nog steeds veranderen.

In de week na Pasen werden 50,5 mensen op de 100.000 inwoners met griep geteld. De langste griepepidemie was die in de winter van 2014/2015, die 21 weken woedde.