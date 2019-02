Griepepidemie op z’n retour

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe minder hevig dan in de afgelopen drie jaar, meldt gezondheidsinstituut Nivel. Het aantal mensen met griepklachten daalt al drie weken gestaag.

Vorige week gingen nog maar 54 op de 100.000 mensen met griepsymptomen naar de huisarts, tegen 68 een week eerder. De week daarvoor waren het er 75. Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie.

Huisartsen zien deze ronde vooral veel baby’s en peuters met griepachtige verschijnselen.

Nu is er voor de achtste achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie. Gemiddeld duurt zo’n epidemie in Nederland ongeveer negen weken. Vorig jaar was duurde de griepgolf twee keer zo lang als normaal.

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg baseert zich op cijfers van veertig huisartsenpraktijken verspreid over het land.