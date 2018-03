Griepepidemie minder, maar niet over

De griepepidemie in Nederland vermindert geleidelijk, maar is nog niet over. Dat constateert het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL. De afgelopen week rapporteerden de peilstations 104 mensen met influenza-achtige ziekten op de 100.000 inwoners. Daarmee zitten we voor de veertiende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000.

Het is inmiddels wel minder dan de voorgaande week. Toen gingen 165 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten, ongeveer evenveel als de week daarvoor.

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Normaal is zo’n epidemie zo’n negen weken.

Het aantal 65-plussers met een longonsteking is deze week ook afgenomen, zegt het NIVEL.