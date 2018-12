In Nederland is een griepepidemie losgebarsten, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn nu al twee weken meer dan 51 op de 100.000 mensen met griep of griepachtige verschijnselen en dan wordt er van een epidemie gesproken.

In de week van 10 december rapporteerden de peilstations van Nivel Zorgregistraties al 63 mensen met een influenza-achtige ziekte (IAZ) per 100.000 inwoners en met de kerst kon er eigenlijk al van een epidemie worden gesproken.

Een griepepidemie is in de winter niet ongebruikelijk. Vorig jaar duurde deze echter met achttien weken twee keer zo lang als gemiddeld en hadden er op het hoogtepunt 165 van de 100.000 mensen griepachtige klachten.