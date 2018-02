Griep grijpt in, op school en in het ziekenhuis

Scholen sturen klassen naar huis; instellingen kampen met personeelsgebrek. De griep grijpt om zich heen.

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes heeft het Rode Kruis gevraagd te assisteren bij niet-medische werkzaamheden. In het ziekenhuis zijn veel grieppatiënten opgenomen, terwijl het aantal medewerkers kleiner is doordat een aantal van hen zelf door griep werd geveld. Het Zeeuwse ziekenhuis stelde vorige week een crisismanagementteam aan in verband met de griepgolf. Dat maakte bekend dat patiënten met een virusziekte in een aparte kamer worden opgenomen om te voorkomen dat ze anderen besmetten.

Bij andere ziekenhuizen was de achterliggende week sprake van een opnamestop en het afgelasten van operaties, omdat er als gevolg van de griepepidemie geen bedden meer beschikbaar waren.

Lerarentekort

Scholen sturen leerlingen naar huis omdat er geen invaller meer te vinden is die zieke leerkrachten kan vervangen. In klassen die wel les krijgen, ontbreken soms nogal wat leerlingen. Bemiddelingsbureau Transvita PiO, een stichting van 35 schoolbesturen die invallers regelt voor zo’n 300 scholen in Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland, verwacht deze week aan slechts 500 van de meer dan 850 aanvragen te kunnen voldoen.

In het noorden van het land heeft het naar huis sturen van klassen ook te maken met de staking van 14 februari: met uitzondering van enkele gereformeerd vrijgemaakte scholen gaan alle scholen in het primair onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe dan dicht. Bestuurders in het basisonderwijs kondigden alvast aan zich niet langer in allerlei bochten te wringen om vervanging te zoeken voor een zieke leerkracht als de overheid niet structureel geld beschikbaar stelt. Als de juf of de meester ziek is, stuurt de directeur de klas direct naar huis.

Viroloog Osterhaus stelde dinsdag voor dat scholen hun docenten gratis een griepprik laten halen. Als meer leraren ingeënt zouden zijn, zou het griepverzuim nu volgens hem fors lager liggen. „Klaslokalen zijn infectiehaarden.”

De PO-Raad, de koepel van het primair onderwijs, vond het een goed plan mits het halen van de prik niet verplicht wordt gesteld. „Het is een grondrecht dat iedereen zelf mag bepalen wat er met zijn lichaam gebeurt. Een griepprik verplichten, staat hier haaks op.” Bovendien, benadrukt de PO-Raad, is het echte probleem niet de griep, maar het lerarentekort. „Vooral daar moeten we met elkaar oplossingen voor vinden.”

Volgens de raad was het lerarentekort de afgelopen tijd een nog wat sluimerend probleem, maar doet de griepgolf nu de emmer overlopen.

Doorwerken

Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen vorige week 160 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten. Een week eerder waren het er 166, de week daarvoor 110. Dat zijn hoge aantallen: als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Nederland zit nu voor de achtste week op rij boven deze grens. Gemiddeld duurt zo’n epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan. Huisartsen zien ditmaal vooral heel jonge kinderen, scholieren en vijfenzestigplussers met griepachtige verschijnselen.

Het Financieel Dagblad becijferde dat griep werkgevers dit jaar minstens 1,3 miljard euro gaat kosten. Uit onderzoek van arbeidsbemiddelaar Tentoo onder ruim duizend mensen bleek in januari overigens dat 74 procent van de werknemers zich niet ziek meldt als ze griep hebben. Dat kan te maken hebben met verantwoordelijkheidsgevoel, met het feit dat mensen zich niet willen laten kennen of met vrees binnen het bedrijf een slecht imago te krijgen.

Van de ondervraagden dacht 62 procent dat een financiële bonus zou helpen het ziekteverzuim terug te dringen. Het bedrijf vindt dat werkgever beter de oorzaken kunnen aanpakken, omdat een kwart van het verzuim –en zelfs de helft van alle kosten van ziekteverzuim– door het werk wordt veroorzaakt. Mensen die ziek zijn en toch gaan werken, zijn minder productief en kunnen ook collega’s aansteken.

Volgens de gezondheidsorganisatie RIVM heeft doorwerken met griep weinig invloed op het verspreiden van het virus. Wie besmet is met influenza, is al besmettelijk voordat hij zelf de eerste symptomen ervaart.