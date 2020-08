Griekenland eist vanaf 17 augustus negatieve coronatest

Passagiers op vluchten van Nederland naar Griekenland moeten vanaf maandag 17 augustus na aankomst aantonen dat ze niet met corona zijn besmet. De verklaring mag hooguit 72 uur oud zijn. Ook voor wie over land aankomt, geldt de verplichting.

De regel gaat ook gelden voor reizigers uit Belgiƫ, Tsjechiƫ, Spanje en Zweden.

Griekenland bleef tot voor kort relatief gespaard door de wereldwijde corona-uitbraak, maar zondag is in het Zuid-Europese land een recordaantal van 203 nieuwe besmettingen geregistreerd. De regering in Athene wil nu een import van het virus door onder anderen toeristen voorkomen.