„Grenssteden niet zo aantrekkelijk door grens”

Amsterdam en Utrecht zijn nog steeds de aantrekkelijkste steden van Nederland om in te wonen. Steden in de grensregio’s staan zoals altijd onder in de ranglijst. Maar als er geen grenzen zouden zijn, wordt dat anders. Dan zouden Eindhoven, Maastricht en Heerlen tot de tien meest aantrekkelijke steden van het land behoren. Dat staat in de nieuwe Atlas voor gemeenten, die woensdag wordt gepresenteerd.

Als de grensbarrières volledig verdwijnen, profiteren met name de steden in Limburg. Dat geldt in mindere mate ook voor de Brabantse, Gelderse en Twentse steden. De grenssteden in het noorden van Nederland, zoals Emmen, zouden er echter veel minder baat bij hebben, omdat er daar over de grens weinig werk is.

Thema van de nieuwe Atlas voor gemeenten is groei en krimp. De samenstellers geven jaarlijks inzicht in bevolkingstrends, zoals woonaantrekkelijkheid, en dat is belangrijk voor gemeentelijk beleid. In de atlas worden de vijftig grootste gemeenten van ons land op vijftig punten met elkaar vergeleken. Eerdere thema’s waren onder meer cultuur, geluk, bereikbaarheid, erfgoed en arbeidsmarkt.