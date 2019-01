Grensregio in actie tegen extreem weer

Nederland en Duitsland nemen in de grensstreek samen met twee waterschappen maatregelen tegen de gevolgen van extreem weer zoals hevige regenval of grote droogte. Want watertekort of wateroverlast houdt niet op bij de grens, aldus een woordvoerder van waterschap Rijn en IJssel, een van de deelnemers in het door de EU gesteunde project.

Een van de twaalf maatregelen is het aanleggen van wateropvangbekkens langs de Bocholter Aa bij de Duitse plaats Bocholt. Als daar meer ruimte komt om overtollig water op te vangen, stroomt de watervloed minder snel weg naar Nederland.

Nederland gaat Bocholt helpen om de burgers daar te overtuigen van het nut van zogenoemde retentiegebieden. Bocholt wilde er al eerder mee beginnen, maar kreeg toen onvoldoende steun. In Nederland is er niet veel weerstand meer tegen wateropvanglocaties.

Een andere maatregel is het inrichten van een watergebied in het historische centrum van Zutphen. Deze plaats had afgelopen zomer heel veel last van watertekort. De Duitse stad Münster wil ook zoiets doen, maar is nog veel minder ver dan Nederland. De twaalf projecten moeten in 2021 klaar zijn.