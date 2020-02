Grensregio Heinsberg versoepelt quarantainebeleid coronavirus

De Duitse regio (Kreis) Heinsberg aan de Limburgse grens, tussen Roermond en Brunssum, matigt per direct het quarantainebeleid. Niet iedereen die in contact is gekomen met een met het coronavirus besmet persoon, hoeft zoals tot nu toe gebruikelijk in quarantaine. Alleen mensen die sindsdien ziek werden, moeten in quarantaine en zich indien nodig laten testen. Op enkele uitzonderingen na kunnen anderen gewoon doorgaan met hun werk en andere dagelijkse bezigheden.

Dat zei hoofd Stephan Pusch van Kreis Heinsberg zaterdagochtend in een videoboodschap aan de bevolking. Aanleiding is een besmette medewerkster bij de Kreis zelf. Zou nu iedereen die met haar in contact is geweest direct naar huis moeten en 14 dagen binnen moeten blijven, dan lagen het hele Kreisbestuur en het crisisteam al die tijd plat, en dat is geen doen, zei Pusch.

De uitzonderingen waarover hij sprak, zijn mensen die vanuit hun beroep veel directe contacten met anderen hebben, zoals onderwijzers en verplegend personeel. Die moeten ook zonder ziekteverschijnselen na een contact in quarantaine.

Door de versoepeling van het quarantainebeleid worden de hulpdiensten ontlast. Die kunnen zich nu richten op die mensen die echt hulp nodig hebben, aldus Pusch.

Inmiddels is het aantal coronapatiënten in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen gestegen naar 39, meldt de WDR. Dat waren er vrijdagavond nog 35.