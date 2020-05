Grenscontrole Duitsland rond arbeidsmigranten

De Duitse en Nederlandse politie controleren donderdag langs de grens busjes met arbeidsmigranten op weg naar de vleesverwerkende industrie. Dat zei Ton Heerts woensdagavond na een grote politiecontrole bij vleesverwerker Vion in Apeldoorn.

Heerts is voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Bij een controle ’s ochtends werden in Apeldoorn 24 busjes met migranten van de weg gehaald. Bij zeventien wagens werden de coronaregels niet nageleefd. Boetes zijn nog niet opgelegd door de veiligheidsregio, zei Heerts. Ook is niet bekend of een van de vijfhonderd medewerkers in Apeldoorn met corona besmet is.

Ook op een locatie van Vion in Groenlo werd gecontroleerd, zei Heerts. De medewerkers moesten zich identificeren. Bovendien mochten ze niet op dezelfde wijze het terrein verlaten. Eerder werd bij medewerkers in Groenlo coronabesmetting vastgesteld. Het is bij Heerts niet bekend of medewerkers van die locatie woensdag in Apeldoorn waren. „Maar het vertrouwen in Vion is geschaad.”

Op het coronavirus zelf is woensdag niet gecontroleerd. Het vertrek van de medewerkers wordt strikt gecontroleerd, zei Heerts. „Vion weet goed wat de consequenties zijn”, zei hij over medewerkers die mogelijk toch voor de terugreis in dezelfde busjes stappen. Volgens Heerts is Vion van plan touringcars in te zetten om medewerkers te vervoeren.